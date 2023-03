Vanhaezebrouck en Riemer zijn het duidelijk niet eens, pijnlijk misverstand na de persconferentie

Hein Vanhaezebrouck zal niet snel goeie vrienden worden met Brian Riemer. De twee hadden een andere visie over de match en dat liet Hein duidelijk merken. Na de persconferentie ging Riemer dan weer onmiddellijk weg.

Riemer zijn analyse focuste zich vooral op zijn ploeg. "Wij zijn voor vijftig procent verantwoordelijk voor de slechte match van vandaag. Het was een ontgoochelende dag voor mijn team", aldus Riemer. "Ik vind dat onze nederlaag verdiend is, maar dat is onze schuld. We gaven het gewoon weg."

"Als we ambities hebben, was dit niet de standaard die we mogen verwachten. We kwamen niet opdagen voor het gevecht. En desondanks was Gent enkel gevaarlijk op counters. We verloren van onszelf. Ja, er waren frustraties, maar ik heb liever dat ze met de voeten reageren. Achteraf was het wel kalm. Ik was waarschijnlijk het meest boos."

Als je dat counters wil noemen, mij goed hoor

Tijdens die uitleg zag je het gezicht van Vanhaezebrouck steeds donkerder worden. Er broeide iets. "Ja, kijk, wij zetten hoge pressing. Als de tegenstander je niet laat voetballen, zal het niveau niet goed zijn hé. Dat is normaal."

"De tweede helft hadden we nog meer controle", ging Hein verder. "We hebben één grote kans weggegeven, maar daarentegen hadden wij er ook genoeg. Waaronder twee keer op de paal. Als ik hoor dat er alleen maar counters waren... Als je presst op de helft van de tegenstander en je pakt de bal af... Als je dat counters wil noemen, mij goed hoor!"

Na de persconferentie snelde Riemer meteen weg, terwijl Vanhaezebrouck hem nog een hand wou geven. Het gezicht van de Gentse trainer sprak boekdelen... Achteraf bleek het wel om een misverstand te gaan, want Riemer moest zich naar de bus haasten. Excuses werden overgemaakt.