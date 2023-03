Ex-bondscoach zag stevig potje matennaaien: "Onsportiever dan de rode kaart" en "Kwalijke trend" - 'slachtoffer' geeft toe

Neen, aan de beslissing op zich valt weinig af te dingen. Maar het was wel matennaaierij van de bovenste plank.

RSC Anderlecht eindigde de wedstrijd in de Ghelamco Arena met tien man, na een rode kaart voor Amadou Diawara.

Over beide gele kaarten in principe geen twijfel: terecht. De tweede was een fout op Hong, de eerste kwam er na een toegeworpen bal richting Samoise.

Die ging bij die fase echter héél erg wild tekeer en claimde dat hij de bal keihard in het gezicht kreeg. "Als ik zo iemand geel kan aansmeren, moet je dat doen. En het was ook echt in het gezicht", aldus Samoise achteraf.

Gewezen bondscoach René Vandereycken denkt er het zijne van: "Het was niet de bedoeling van Diawara om de bal in de handen van Samoise te gooien", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Kwalijke trend

"Maar wat Samoise deed - naar de ref kijken en dan naar je hoofd grijpen - is nog onsportiever dan de actie van Diawara."

"Naar het hoofd tasten, omdat de ref dan het spel moet stilleggen. Dat zie ik meer en meer en het is een kwalijke trend."