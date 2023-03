Vanhaezebrouck doet opmerkelijke bekentenis over zijn nieuwe groeidiamant: "We voelden ons verplicht"

Hein Vanhaezebrouck wrijft zich in de handen met een spits die de ene wereldgoal na de andere maakt. Dat had hij eigenlijk niet verwacht toen ze Gift Orban gingen halen, gaf hij achteraf toe.

De Nigeriaanse spits werd op de laatste transferdag gehaald. "Orban werd aangeprezen door de scouting. Zo krijgen we er heel veel. Maar omdat we Salah lieten gaan, voelden we ons verplicht om nog iemand te halen."

Eigenlijk kostte hij te veel en gingen we dat anders nooit gedaan hebben. Maar nu spreekt niemand daar meer over", aldus Vanhaezebrouck. "Hij is een beetje zoals Moses Simon in zijn manier van doen. Een heel positieve gast met altijd een lach. Hij is echter een targetspits die heel goed kaatst en heel goed afwerkt."

Vanhaezebrouck zag het al een beetje aankomen. "Gisteren op training scoorde hij een wereldgoal: een volley met links. Iedereen stond met open mond te kijken. Ik ben blij dat hij het nu met rechts deed. Het zou spijtig zijn als hij enkel op training zulke goals zou scoren. Hij moet conditioneel nog wat progressie maken, maar misschien staat hij zelfs pas volgend seizoen op punt."