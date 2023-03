"Manieren om eenzaamheid te counteren": openhartige Riemer heeft veel lof voor ex-Anderlechtspeler: "Hij heeft soms een unieke kijk"

Brian Riemer heeft een nieuwe wind door Anderlecht laten blazen. En zelf neemt hij ook zelden een blad voor de mond.

Zo heeft Brian Riemer zich openhartig uitgelaten over zijn persoonlijke situatie: "Ik heb geen vrouw en kinderen. Ik ben een workaholic en bekijk na een match die altijd integraal, welk uur het ook is", klinkt het in Het Nieuwsblad.

"Niet evident om dan een relatie te hebben. Ik ben voorlopig getrouwd met Anderlecht, dus niet op zoek naar een Belgische vrouw."

Riemer geeft aan dat er manieren genoeg zijn om de eenzaamheid te counteren: koken, facetimen met familie, ...

Unieke kijk

En binnenkort gaat Riemer ook een aantal vrienden en kennissen uitnodigen naar België. Ook een aantal ex-Anderlechtspelers.

"Ik sta erop om Morten Olsen eens uit te nodigen op ons oefencomplex en Per Frimann komt ook. Hun visie is interessant als ex-spelers van Anderlecht. Morton Olsen heeft soms een unieke kijk."