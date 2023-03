Van "matennaaier" tot "Pray for Samoise": Gent-speler krijgt heel wat over zich heen na rare actie

De actie van Matisse Samoise waarbij hij Amadou Diawara zijn eerste gele kaart aansmeerde, kan op weinig meeval rekenen bij de supporters in de JPL. De flankspeler ging theatraal naar de grond nadat hij de bal tegen zijn schouder kreeg.

De beelden zijn vrij hilarisch te noemen en op sociale media werd er dan ook de spot mee gedreven. Het is uiteraard niet slim van Diawara om de bal hard richting zijn borst te gooien, maar Samoise keek eerst op of de ref het gezien had en ging toen liggen met de handen voor het gezicht.

Wat een kutsport is dat ganse voetbal toch eigenlijk? 😂😂 https://t.co/wA0SYMLQ0D — michel (@MichelMalfliet) March 5, 2023

Wat een belachelijke vent is #samoise toch. Matennaaier 1e klas..... https://t.co/TXUHKyurmW — Mårten Torres (@TorfsMaarten) March 5, 2023

Wachten op de open brief van Gent waarom we lezen dat we #Samoise niet mogen zien als matennaaier !! March 6, 2023

OPEN BRIEF



Beste #aagent supporters,



Vandaag zijn we allemaal Samoise Zelfs indien we gescoord hadden, hadden we jullie de drie punten cadeau gedaan

Sommige grenzen mogen nooit overschreden worden, voetbal moet een spel blijven.#HouhetTof #getand #Anderlecht #RSCA #Samoise pic.twitter.com/kIK8tHNAXM — Pat P.A. (@Papenstaartje) March 5, 2023

Vreselijke beelden. Samoise had dood kunnen zijn 🙏 — Onno Vandewalle (@OnnoVandewalle) March 6, 2023

We would like to extend our best wishes and a speedy recovery to KAA Gent midfielder Matisse Samoise who spent the night in hospital after Amadou Diawara’s vicious attack.#RSCA pic.twitter.com/CdfqIbcQhP — Mauveside (@Mauveside) March 6, 2023