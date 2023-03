Degryse ziet mogelijkheden met oog op play-off 1 voor deze club met dank aan nieuwkomer: "Hij is zo'n wapen"

Waar gaat het over in het voetbal? Doelpunten maken. En er minder tegenkrijgen ook, als het even kan.

Het klinkt als een huizenhoog cliché en het is dat ook: een goaltje meer maken dan je tegenstander en je wint al je wedstrijden.

KAA Gent won zondag van Anderlecht en mag daarvoor Gift Orban danken, want die maakte een wel heel lekker doelpunt - bekijk het HIER nog eens.

"Een kwieke speler. Hij is 20 jaar, komt uit de Noorse tweede klasse, maar past zich ongemeen vlot in", ziet ook Marc Degryse in zijn analyse bij Het Laatste Nieuws.

Hij was al van belang tegen Westerlo, Qarabag en nu ook tegen Anderlecht voor de Buffalo's en maakt dus stevige indruk.

Wapen

"Er wordt veel over tactiek gesproken, maar in voetbal komt het er nog altijd op aan goed op doel te kunnen schieten. Dat is een wapen. En Orban is zo'n wapen."

Gent kan volgende week winnaar van het weekend worden. Als het wint van Zulte Waregem en Club Brugge en Standard spelen gelijk, worden ze alleen vierde.