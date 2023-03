Ex-bondscoach zeer streng na Gent - Anderlecht: "Ik dacht dat hij gewisseld was, zo onzichtbaar" en "Vertonghen moet beter doen"

KAA Gent klopte RSC Anderlecht met het kleinste verschil. Over die match was toch wel het een en ander te vertellen.

Gewezen bondscoach René Vandereycken was niet echt onder de indruk van de match tussen een team dat strijd voor de top-4 en eentje dat strijdt om de top-8.

"Ik had beter verwacht. Ik zag veel balverlies, er was amper verschil tussen beide ploegen. Veel spelers van Anderlecht waren onzichtbaar," klinkt het in Het Nieuwsblad.

© photonews

"Dreyer, Slimani en vooral Ashimeru. Ik vroeg me af of hij gewisseld was aan de rust, want ik had hem in de tweede helft niet gezien voor zijn wissel."

Vandereycken vond bovendien dat Vertonghen beter had kunnen doen op het doelpunt van Gift Orban om de schietkans te verhinderen.

Invalbeurten

En voor de ex-bondscoach was het ook jammer dat Refaelov en Odjidja - toch twee creatievelingen - pas laat mochten invallen.

"Het was lang wachten. Dat zijn tenminste spelers die offensieve ideeën hebben en voor een snellere balcirculatie kunnen zorgen."