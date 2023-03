Hommeles bij Anderlecht na zure nederlaag, spelers gaan in de clinch met elkaar

Het zat niet goed bij Anderlecht in de tweede helft. En zeker niet na de match. De verwijten vlogen in het rond. Spelers wezen met de vinger naar elkaar en waren zeker niet mals.

Bart Verbruggen ging zwaar in de clinch met Benito Raman. Opvallend, gezien de aanvaller slechts tien minuten op het veld stond. Verbruggen was echter hard voor iedereen. "We moeten het hebben van de groepssfeer en de samenhorigheid", aldus Verbruggen.

"Maar na de goal vielen we helemaal uit elkaar. We waren geen team meer, wat normaal onze sterkte is. Het was absoluut niet goed genoeg. Wat er gezegd is na de match tussen ons? Dat gaan we ook onder ons houden."

Brian Riemer ging - tegen zijn gewoonte in - direct naar binnen. Islam Slimani moest zelfs tegengehouden worden in de neutrale zone. Zo kwaad was de spits. Jan Vertonghen zag het ook allemaal gebeuren. "Dat is ook normaal denk ik na zo'n prestatie. We waren niet goed genoeg, zeker aan de bal."

"Wij moeten het normaal hebben van ons combinatiespel en dat was er vandaag niet. Het zal zeker nog doorgaan in de kleedkamer, maar daarna moeten de neuzen weer in dezelfde richting."