Maarten Vandevoordt gaat in tegen voetbalwet en verdedigt zich: "Dat is niet altijd het geval"

Maarten Vandevoordt moest zich twee keer omdraaien het voorbije weekend. Een voetbalwet zegt dat een doelman zich niet mag laten vloeren in zijn korte hoek, maar het Genkse sluitstuk is het daar niet noodzakelijk mee eens.

Dat is immers wat Vandevoordt overkwam in het slotkwartier van de Limburgse derby. Net voordien had hij nog uitgepakt met een mooie save bij een kans voor Hara. Een minuutje later stond het dan toch 2-2 na een rake knal van Gianni Bruno in de eerste hoek.

Hoe schat Vandevoordt die fase zelf in? "Ik denk dat het heel moeilijk is om meer te doen. Er stond nog een verdediger voor mij, ik denk dat het Cuesta was. De bal gaat tussen zijn benen of er net langs, wat het moeilijk maakte. Het was ook goed gedaan, het was een hard schot. De bal is natuurlijk snel bij je."

In de hoofden

Blijft voor een doelman altijd wel vervelend om de bal in die hoek binnen te zien gaan. Geen vrolijk moment. "Neen, tuurlijk is dat geen lekker gevoel. Ze zeggen altijd: de bal mag niet in de korte hoek binnengaan. Dat is zo'n beetje wat in de mensen hun hoofd zit, maar dat is niet altijd het geval." Vandevoordt was in zijn geheel wel tevreden over zijn prestatie in de derby. "Ik denk dat ik gedaan heb wat ik kon doen."