Simon Mignolet heeft twee dingen te zeggen aan de fans van Club Brugge

Club Brugge verloor met 3-0 van KV Oostende. Blauwzwart blijft heel wisselvallig presteren in de Jupiler Pro League.

Na de 2-0-overwinning tegen KAA Gent leek de trein van Club Brugge terug op de rails te staan, maar op bezoek bij KV Oostende ging het vrijdag wel heel erg fout.

Doelman Simon Mignolet heeft twee boodschappen voor de fans van Club Brugge. Ten eerste wil hij iets kwijt over de positie van trainer Scott Parker. “De groep staat achter de coach. Dit is niet zijn schuld. We moeten het in eerste instantie zelf doen. En dat lukt ons dus niet”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Daarnaast wil hij ook iets kwijt over de fans zelf. “Dat Vanaken en ik met de fans gaan babbelen zijn? Dat verdienen ze. Het was de bedoeling om de rust te bewaren, maar wat we hoorden van hen, was opvallend positief. De supporters verdienen een pluim voor hun ingesteldheid.”