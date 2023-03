Simon Mignolet mag het weer komen uitleggen na zware 3-0 nederlaag: "Spelers moeten zélf eens in de spiegel kijken"

Club Brugge heeft tegen KV Oostende geen 6 op 6 kunnen pakken. Meer zelfs, Club verloor met stevige 3-0 cijfers.

Na de 2-0 zege tegen KAA Gent leefde het gevoel bij Club Brugge dat de trein eindelijk vertrokken was. Maar tegen KV Oostende liep het alweer mis en Club verloor met 3-0. Simon Mignolet mocht het weer komen uitleggen, ook tegen de supporters achteraf.

"Ik denk dat het in de eerste helft vooral een wedstrijd was van veel duels en lange ballen. Je weet dat je tegen een ploeg staat die tegen de degradatie vecht en die er alles aan zal doen om het je moeilijk te maken", zei Mignolet bij Eleven.

Dat Oostende met veel meer enthousiasme speelde dan Club ontkende Mignolet. "Ik denk dat wij in een situatie zitten waarin het voor ons iets moeilijker voetballen is, dan dat je niets te verliezen hebt zoals Oostende. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je je voet niet moet zetten en niet in duel moet gaan."

Parker alweer onder druk?

Na deze nieuwe nederlaag lijkt het alweer crisis bij Club Brugge: "Ik denk dat niet alleen de trainer onder druk komt, maar ook de spelers. Wij moeten in eerste instantie zelf eens in de spiegel kijken en zelf opstaan."

"Het is aan ons om de situatie om te draaien en punten te pakken. We moeten weer winnen en dat is volgende week weer de doelstelling", besloot Mignolet.