Is trein KV Oostende vertrokken? "Volgende week wacht Eupen, misschien nog moeilijker"

Een deugddoende overwinning, dat is het minste dat je mag zeggen na de 3-0 overwinning van KV Oostende tegen Club Brugge. De Kustboys staan nog altijd in de degradatiezone maar hebben opnieuw perspectief.

KV Oostende staat momenteel op de 16e plaats in het klassement en heeft nog minstens 3 punten nodig om Eupen in te halen en voor het eerst sinds lang nog eens boven de streep te staan in het klassement. De overwinning tegen Club Brugge zorgde ervoor dat de kloof plots weer overbrugbaar is.

Want: Volgende week trekt Oostende naar Eupen voor een echte degradatiekraker. "Misschien wordt die wedstrijd nog wel moeilijker en verraderlijker dan tegen Club Brugge", klinkt het bij Anton Tanghe in Het Laatste Nieuws. "Ze spelen niet zo dominant als Club Brugge en wij zullen wellicht het spel meer moeten maken. Al krijgen we wel een mentale boost, KVO leeft nog", klinkt het.

Dat KV Oostende nog leeft was ook vorige week nog te zien toen ze zich kranig verweerden tegen leider RC Genk. Toen kon KVO echter geen punten mee terugnemen richting West-Vlaanderen.