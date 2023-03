Teleurstelling bij KV Kortrijk: "De situatie blijft moeilijk"

Bij KV Kortrijk waren ze na de nederlaag tegen Charleroi vooral teleurgesteld. Ze maakten hun kansen niet af.

Vooral in de 2e helft liet KV Kortrijk het liggen. Ze kregen verschillende kansen, maar scoren lukte niet. Avenatti kreeg 2 heel goede mogelijkheden. Vooral zijn kopbal had altijd tussen de palen gemoeten.

Uiteindelijk kreeg Kortrijk het deksel op de neus. Charleroi kreeg een kans en Badji benutte die volledig. Van kortbij twijfelde hij niet en zo scoorde hij de winning goal. Buiten die goal kreeg Charleroi weinig klaar. Zo kreeg Kortrijk niet wat het verdiende.

Na de wedstrijd was er vooral teleurstelling bij Kortrijk. "De 1e helft was nog wat moeilijk", vertelde Mehssatou na de wedstrijd bij Sporza. "Maar vooral na de rust hebben we goede mogelijkheden gehad. Al maakten we onze kansen niet af. Zij hadden genoeg aan één kans."

Door de nederlaag blijft Kortrijk in de buurt van de degradatieplaatsen staan. Een zege had hen flink geholpen. "Het is moeilijk om die degradatieplaatsen achter ons te laten, maar we blijven vechten", besloot Mehssatou.