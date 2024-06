Straks Live: Genk en Gent proberen seizoen te redden in rechtstreeks duel voor laatste Europese ticket

De kampioen is bekend, de degradatenden zijn bekend. Bijna iedereen kent zijn lot na het voetbalseizoen 2023-2024. Behalve KRC Genk en KAA Gent, zij hebben nog één finale op de kalender staan.

Seizoen redden

Dat Racing Genk als 5e van de Champions Play Offs het barrageduel speelt tegen de winnaar van de Europe Play Offs, heeft het te danken aan bekerwinnaar Union. Want als Antwerp de bekerfinale had gewonnen van de Brusselaars, speelde nummer 4 Cercle Brugge tegen Gent en was Genk zonder Europees ticket achtergebleven.

Beide ploegen krijgen dus nog één kans om hun seizoen te redden want zowel Genk als Gent hadden op voorhand Europees voetbal halen als een van de doelen opgeschreven. Genk zeker als vice-kampioen van vorig seizoen en Gent als grote uitdager aan het begin van het seizoen toen Orban, Fofana en Cuypers nog bij de Buffalo's speelden.

"Onlogisch vs alles of niets"

Voorheen was het barrageduel tussen de vierde van de ene play offs en de winnaar van de andere een duel met een heen- en terugwedstrijd. Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck snapt niet dat die regeling is afgeschaft en Genk als hoger geplaatste het thuisvoordeel krijgt: "Het is onlogisch, dat kan alleen in België", zei hij op zijn allerlaatste persconferentie voor een wedstrijd als trainer van AA Gent.

Wie ook zijn laatste persconferentie voor een wedstrijd heeft gegeven, is Genk-trainer ad interim Domenico Olivieri. "Het wordt alles of niets", vertelde hij. Volgend seizoen wordt hij wellicht opgevolgd door STVV-trainer Thorsten Fink.

Genk of Gent, wie pakt het laatste Europese ticket voor de Conference League? Volg het straks vanaf 13u30 live bij Voetbalkrant!