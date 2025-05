11

Cercle laat ook iets zien op stilstaande fase, maar de kopbal gaat helemaal de verkeerde richting uit.



8



Doelpunt van Lawrence Agyekum (Felipe Augusto)

Patro laat te veel begaan en is ook nog ongelukkig met Pietermaat die struikelt. Agyekum aarzelt niet en knalt van in de rechthoek de 0-1 hoog in de touwen.



5

Eén van de opvallende keuzes die Bern Storck gemaakt heeft is Brunner op te stellen. De invalbeurt van de 19-jarige speler was één van de zeldzamel lichtpuntjes voor Cercle op het veld van Beerschot, in wat de laatste match van Jimmy De Wulf als T1 zou zijn.



1

De aftrap is gegeven in de heenmatch van deze dubbele ontmoeting in de barrages om het laatste JPL-ticket!



1

Patro Eisden Maasmechelen - Cercle Brugge: 0-0





18:52

Welkom bij het live-verslag van Patro-Cercle.