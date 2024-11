LIVE: Kortrijk en Antwerp knallen de zaterdag op gang

KV Kortrijk en Royal Antwerp FC openen op zaterdag in de namiddag de voetbaldag in de Belgische competitie. We mogen een spannende strijd verwachten, want beide ploegen kunnen wel wat punten gebruiken.

KV Kortrijk wisselt prima wedstrijden af met mindere matchen, maar zeker in eigen huis hebben ze - ook tegen topclubs - al mooie dingen laten zien. Zo klopten ze al onder meer Racing Genk dit seizoen. Ook tegen Royal Antwerp FC willen ze nu als het even kan uitpakken met een stunt. Op die manier zouden ze ook opnieuw in de 'veilige' top-12 kunnen terechtkomen, toch het voornaamste doel voor De Kerels dit seizoen. Extra controle Opmerkelijk: er zal ook een identiteitscontrole worden uitgevoerd aan het stadion bij het binnenkomen. Kom dus zeker tijdig naar het stadion. Straks zal er aan de ingang van het stadion ID-controle zijn om te bekijken of iedereen met zijn of haar ticket binnenkomt in het stadion. ✅



💳 Zorg dus dat je er al vroeg bij bent en hou je ticket en identiteitskaart klaar voor een vlotte controle! #KVKANT 🔴⚪️ pic.twitter.com/871M36EgyP — KV Kortrijk (@kvkofficieel) November 9, 2024 Bij Antwerp is er dan weer geen enkel excuus. Op bezoek bij Kortrijk moeten ze winnen om de kloof met leider Genk niet groter te laten worden dit weekend en eventueel zelfs te verkleinen. Ook in de Beker van België staan beide ploegen binnen een maand tegenover elkaar, maar in deze fase telt voor beide ploegen vooral de competitie zoveel is duidelijk. Op naar Kortrijk! 👊🔴⚪ pic.twitter.com/UKyBCFVrL2 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 8, 2024