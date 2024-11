Top 6 in zicht voor KVC Westerlo na overtuigende zege tegen KV Kortrijk

KVC Westerlo heeft zondag met 4-0 kunnen winnen van KV Kortrijk. Na een zeer teleurstellende eerste helft, walsten de Kemphanen over de Kerels in de laatste 45 minuten.

KVC Westerlo ontving KV Kortrijk op zondagavond. Bij de Kemphanen kwam Sydorchuk in de ploeg, ten koste van Piedfort. Ook Mebude moest plaatsmaken voor Sayyadmanesh die weer in de basis startte.

De wedstrijd kwam best traag op gang, al werd wel snel duidelijk dat beide teams graag naar voren wilden spelen. Grote kansen bleven wel uit en Kortrijk leek toch wat beter in de wedstrijd te zitten. Zo gingen we met 0-0 de rust in na een eerste helft waarin praktisch niets te zien was.

© photonews

Na de rust ging het wat sneller. Westerlo kwam beter uit de kleedkamer dan de bezoekers uit West-Vlaanderen. Devine scoorde al na vijf minuten spelen in de tweede helft de 1-0. Meteen ook zijn eerste voor de Kemphanen.

Niet veel later had Sayyadmanesh er altijd 2-0 van moeten maken. Hij zette zijn hoofd tegen een voorzet van Yow en kopte staalhard op doelman Vandenberghe. Vanop een meter of drie had deze bal altijd moeten zitten.

Niet dat het veel uitmaakte. Westerlo bleek in de tweede helft toch te sterk voor de Kerels. Devine maakte zijn tweede, zo'n 20 minuten voor het einde. Yow kon niet veel later zijn eerste van het seizoen maken en zette de 3-0 op het scorebord. Uiteindelijk maakte Bos er helemaal op het einde van de partij nog 4-0 van.

Door deze overwinning kruipt Westerlo weer dicht bij de top 6. De Kemphanen tellen nu 21 punten en staan daarmee 7e. KV Kortrijk blijft voorlaatste met 14 punten.