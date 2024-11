Club Brugge verwent zijn thuispubliek tegen bijzonder zwak STVV, Tzolis is de grote uitblinker

Club Brugge heeft in eigen huis makkelijk afgerekend met STVV. Uitblinker Christos Tzolis scoorde maar liefst vier van de zeven blauw-zwarte goals.

Voor de interlandbreak had Club Brugge punten laten liggen op het veld van Beerschot. Het kwam 0-2 voor na een kwartier, maar speelde toch nog 2-2 gelijk. Dat wilde blauw-zwart vermijden tegen STVV.

Daarvoor kon het rekenen op Seys en De Cuyper, terwijl Meijer, Nilsson en Vetlesen afwezig waren. Maar de grote uitblinker voor de rust was zomeraanwinst Christos Tzolis, die in de eerste helft een loepzuivere hattrick maakte.

Na 12 minuten opende de Griek op aangeven van Vermant de score met rechts. Halfweg de eerste helft stond Tzolis op de goede plek om een kanonskogel van Onyedika op de lat binnen te koppen. Net voor de rust scoorde Tzolis met links de 3-0 vanop de stip.

Club doet STVV helemaal dood voor het uur

Ook in de tweede helft was de honger van Tzolis nog niet gestild. Na drie minuten kwam hij via de voet van Patris perfect in positie om zijn vierde van de middag binnen te knallen. Op het uur haalde Hayen de uitblinker al naar de kant.

Op dat moment stond het echter al 6-0 want ook Onyedika en Jashari hadden hun goaltje al meegepikt. Iedereen bij Club Brugge zat dan al bij de Champions League-wedstrijd van woensdag in en tegen Celtic.

Vanaken scoorde een kwartier voor tijd nog de 7-0, Delpupo pakte kort voor tijd nog een rode kaart na stevig doorgaan op Skoras. Club wordt voorlopig tweede op drie punten van Racing Genk, STVV staat twaalfde en moet herbronnen.