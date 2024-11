KRC Genk neemt nog wat meer afstand bovenaan het klassement en duwt Charleroi wat meer in de put

KRC Genk heeft zaterdagavond met 2-0 gewonnen van Charleroi. De Limburgers leken lang op een gelijkspel af te stevenen, maar late doelpunten van Tolu en Steuckers bezorgden ze nog de drie punten.

KRC Genk nam het zaterdag op tegen Charleroi. Coach Thorsten Fink koos voor Sattlberger en Karetsas in de basis. Bij Charleroi kwamen Stulic en Guiagon in de ploeg. Leider Genk wou de 4-0 pandoering tegen Union doorslikken met een nieuwe zege. Charleroi won voor de break met 1-0 van Westerlo.

Charleroi voetbalde in de openingsfase al meteen goed mee. De Carolo’s lieten niet over zich heen lopen in Limburg, sterker nog ze verzamelden zelfs de betere kansen tegen Genk in het begin van de partij.

Pas na een halfuur spelen en enkele mini-kansen voor Charleroi kon de thuisploeg naar oplossingen beginnen zoeken vooraan. Beide ploegen konden voor rust nog voor gevaar zorgen. Zo kopte Stulic van dichtbij maar net naast doel.

Vlak voor rust was het Genk-kapitein Heynen die een afgeweken val op de paal zag belanden. De thuisploeg had duidelijk werk tijdens de rust, want een voorsprong voor Charleroi had zeker niet onverdiend geweest.

In de tweede helft kregen we al snel meer spektakel te zien. Stulic knalde kort na rust vanop zo'n meter of drie op doel, maar El Ouahdi kon op de lijn redden. Niet veel later knalde Ousou op zijn eigen paal nadat Bonsu Baah voor doel gaf richting Tolu.

Even later was het Konstantinos Karetsas die het doelwerk raakte. Hij knalde een vrije trap op de lat, ondertussen al de derde keer. Pas iets meer dan tien minuten voor het einde kon Tolu Genk op voorsprong zetten.

Dit na een gouden wissel van Fink. De ingevallen Hrosovsky gaf een perfecte bal, hij kon hem niet beter geven, richting Tolu. De boomlange spits, die bovendien jarig was, maakte er 1-0 van. Niet veel later gaf Heynen een heerlijke bal tot bij Steuckers die zichzelf goed vrij kon kappen en nadien de 2-0 prachtig in doel kon knallen.

Helemaal op het einde mocht ook invaller Adedeji-Sternberg nog scoren. Oh knalde op doel, maar Delavallee loste de bal waarop de jonge aanvaller goed was gevolgd.

Na deze overwinning doet KRC Genk alweer een goede zaak in het klassement. Door puntenverlies van Antwerp, komen de Limburgers nu zes punten los te staan (32 in totaal) met Club Brugge als eerste achtervolger. Charleroi blijft op de 11e plaats hangen.