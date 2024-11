Wisselend momentum deert thuisploeg niet: KVM smeert Beerschot nederlaag aan en springt voorlopig over Anderlecht

Sinds de promotie van de Mannekes was het een eerste weerzien tussen rivalen KV Mechelen en Beerschot op het hoogste niveau. Het wordt wel een grote uitdaging voor Beerschot om op dat niveau te blijven, is nog eens gebleken. Binnenkort treffen beide ploegen elkaar ook in de beker.

Met basisplaatsen voor Vanheusden, Belghali, Storm en Raman had Besnik Hasi enkele opvallende keuzes gemaakt. Kuyt wijzigde zijn elftal slechts op één plek: Henderson kreeg een plek op het middenveld. De progressie bij Beerschot van de voorbije weken kwam grotendeels door een verbeterde organisatie. KV Mechelen had aanvankelijk wel weinig problemen om die te doorprikken.

Dat resulteerde in verschillende kansen met Raman in een hoofdrol. Foulon vond de spits al binnen de eerste vijftien seconden. Shinton stond pal. De Beerschot-doelman zou zich nog enkele keren onderscheiden. Eerst op een schot van Storm en de herneming van Raman. Toen die laatste oog in oog met hem verscheen en voor een stifter koos, deed Shinton voldoende om in de weg te liggen.

KVM beslist het nog niet in begin

Een riante Mechelse voorsprong in het openingskwartier had gekund, maar daarna kantelde het spelbeeld. Beerschot ging virieler spelen en druk zetten. KV voetbalde er moeilijker onderuit. Verlinden dreigde ook via zijn linkerflank, de voetveeg van De Wolf was nodig. Het sluitstuk van geelrood verwerkte ook een poging van Dagba in hoekschop. Beide keepers waren dus op de afspraak.

© photonews

Een brilscore bij de rust leek in de maak, tot de thuisploeg twintig rommelige minuten deed vergeten met een stilstaande fase. Touba kopte aan de tweede paal raak op de botsende vrijschop van Schoofs (1-0). Ook met die voorsprong op het bord bleef het Mechelse voetbal vrij rommelig. De thuisploeg kon wel als eerste dreigen na rust: Mrabti stelde na een hoekschop Shinton op de proef.

Raman neemt alle twijfels weg

De offensieve onmondigheid kwam Beerschot duur te staan. Raman zorgde met zijn kopbal op voorzet van Hairemans dat KVM toch met een gerust gemoed de laatste twintig minuten in kon gaan (2-0). Pflücke plaatste in de extra tijd het orgelpunt met een vrije trap in de rechterhoek: goed voor de 3-0. KVM doet voorlopig haasje-over met Anderlecht, dat tegen Gent weet wat gedaan. Beerschot is troosteloos laatste.