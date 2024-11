KV Mechelen-spits Benito Raman komt met prachtige woorden over zijn zoontje en ontvangt ook heel mooi compliment

Benito Raman heeft een heel bijzonder moment beleefd bij KV Mechelen. Hij kon scoren voor de ogen van zijn zoontje Mason en stelde zo de Mechelse zege tegen Beerschot veilig.

Het was zowaar een kopbaldoelpunt van de man van 1m72. "We wisten waar we hen pijn konden doen. Het is normaal niet mijn kwaliteit om voor mijn man te komen en voorzetten binnen te koppen. Het is wel zo dat ik weet dat ik ook wel mijn hoofd kan plaatsen als de bal in die zone komt", geniet Raman van een voor hem atypische treffer.

Wie het helemaal met hem eens is, is ... Beerschot-trainer Dirk Kuyt. "Het was pijnlijk om de 2-0 tegen te krijgen, maar ik moet ook zeggen dat het doelpunt van de spits van hoge kwaliteit was. Zijn manier van bewegen herken ik. Het is knap dat je op zo'n manier en op zo'n moment een kansje krijgt en het doelpunt maakt. Als trainer van zo'n speler ben je daar vast heel blij mee", vermoedt de Nederlander.

Raman verwacht nog beter te worden

Een ander opvallend feit: Raman leek zich bij de viering van zijn doelpunt te blesseren. Dat was slechts schijn: hij had voordien al last van krampen. "Begin volgend jaar zal ik fysiek op mijn best zijn", verwacht Raman. Dat belooft, want hij doet nu al geregeld de netten trillen. Dit was wel een speciaal doelpunt en dat zag je ook aan die viering.

Raman wees naar een specifieke plek in de tribunes: zijn zoontje Mason zat daar naar papa te kijken. Benito haalde zijn scheenlap vanonder zijn sok en gaf die een ferme zoen, want daar prijkt de afbeelding van Mason op. "Hij is 3,5 jaar oud. Als ik scoor, wil hij altijd mijn wedstrijden opnieuw bekijken. Hij weet waar ik loop en wanneer ik scoor."

Vaak voetbal kijken ten huize Raman

Wie weet schuilt er wel een toekomstig analist in hem. "Ik denk niet dat hij echt door heeft wat er soms rond het veld gebeurt met de supporters enzo. Hij kijkt altijd wel voetbal. Thuis is het vaak naar voetbal kijken op televisie."