Beerschot-trainer Kuyt klaar en duidelijk, maar Hasi en Foulon hebben een heel andere lezing van de feiten

Dirk Kuyt had toch enkele bedenkingen bij de nederlaag van Beerschot. Met speler Daam Foulon en trainer Besnik Hasi keken ze bij KV Mechelen op een andere manier naar zijn opmerkingen.

Beerschot voelde zich benadeeld door enkele scheidsrechterlijke beslissingen Achter de Kazerne. Kuyt vond het duel tussen Konstantopoulos en Foulon bijvoorbeeld geen overtreding waard. Visser vond van wel en dat leidde tot een doelpunt. "De 1-0 kwam er na die fout op mij. De verzorging was net gebeurd, ik kon dus nog net het doelpunt zien en zag Touba de bal binnenkoppen", aldus Daam Foulon.

Dat was een belangrijk moment in de partij en voor Foulon was er dus wel degelijk sprake van een overtreding op hem. Hij toonde ook hoe hij er een lelijk litteken op zijn been aan had overgehouden. "We verlegden het spel naar de andere kant. Konstantopoulos tikt heel even de bal aan, maar gaat vol in op mijn knie. Ik had zelf niet door of er nu meteen gefloten werd of niet. Ik had héél veel pijn."

Een opgeluchte Daam Foulon

De linkerwingback van KV Mechelen kon wel verder voetballen en dat was best een grote opluchting. "Ik was blij dat er geen heel erge schade was, want het was wel op het randje." Terwijl ze bij Beerschot niet tevreden waren over de spelleiding, trakteerde Besnik Hasi Lawrence Visser dan weer op een compliment. "Ik vond dat de scheidsrechter het wel goed deed."

De T1 van Malinwa legt ook uit waarom hij die mening is toegedaan. "Hij heeft veel toegelaten op vlak van duels en dat langs beide kanten. Als een scheidsrechter dat maar langs één kant toelaat, is dat altijd pijnlijk. Hij deed dit wel langs beide kanten." Met andere woorden: Hasi vond Visser best consequent. Wellicht zien ze dat bij Beerschot anders.

Hasi ziet derby op scherpst van de snede

De ref had het ook op een heel andere manier kunnen aanpakken. Dat was volgens Hasi zeker niet de betere keuze geweest. "Hij kon ook van in het begin voor het minste gefloten hebben, dan krijg je geen wedstrijd. Nu hebben we wel een wedstrijd gekregen en in derby's mag het er ook wat bitsiger aan toegaan."