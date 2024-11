Dirk Kuyt niet akkoord met scheidsrechter, Besnik Hasi niet akkoord met journalist: "Hohoho, je moet niet overdrijven"

Na afloop van KVM - Beerschot waren er wel wat boeiende reacties te sprokkelen. Dirk Kuyt had moeite met het aanvaarden van de vrijschop die voorafging aan de 1-0. Besnik Hasi reageerde geprikkeld op een suggestie uit de perszaal.

Met de rust in zicht kopte Touba KV Mechelen op voorsprong, nadat een botsing tussen Foulon en Konstantopoulos uitmondde in een vrijschop voor de thuisploeg. "In mijn optiek schiet Tolis (Konstantopoulos, red.) de bal weg. Dat gebeurt niet met een gevaarlijk been en hij doet dat op een normale hoogte. Het frustrerende was dat de scheidsrechter daar een overtreding in zag", aldus Dirk Kuyt.

"Dat je zo de eerste goal tegenkrijgt, is erg lullig en pijn. Ik had het gevoel dat bepaalde dingen tegen ons waren. Ik ga daar niet te veel over zeggen. Het was frustrerend. Wij willen gewoon agressief spelen. Dat je tegenstander dan een vrije trap krijgt op het moment dat je de bal speelt..." Kuyt weet natuurlijk ook dat zulke situaties gevaarlijk zijn voor zijn ploeg. "Het is gewoon een feit dat we kwetsbaar zijn op stilstaande fases."

Beerschot al strijdend onderuit

De eindscore is een zwaar verdict, maar het is niet zo dat Beerschot zich naar de slachtbank liet leiden. "We hebben vooral in de tweede helft goed gevochten. We hadden de controle, maar hadden een 2-1 nodig om terug in de wedstrijd te komen", beseft verdediger Mbe Soh, die er alvast alles aan deed om het schip overeind te houden. "Ik geef me altijd honderd procent voor de ploeg en voor de club."

Tijdens de babbel van de trainers oordeelde een journalist in de perszaal dat het spel van KVM in grote delen van de wedstrijden recent een stuk minder is. "Hohoho, je moet niet overdrijven", was Hasi gepikeerd. "Union is tijdens de tweede helft niet meer aan ons doel geweest. In Sint-Truiden begin je met een 1-0-achterstand. Ik vraag me af wat voor een wedstrijd je krijgt tegen Beerschot als onze spits de eerste kans afmaakt."

Hasi wil geen te hoge verwachtingen

Hasi vindt dat zijn ploeg niet te streng beoordeeld mag worden. "Je moet niet overdrijven", herhaalde hij. "We hebben twee slechte helften gespeeld in die duels. Vandaag spelen we een mindere wedstrijd, maar we winnen wel met 3-0. We hebben niets weggegeven. Ik denk dat je veel te veel verwacht van ons."