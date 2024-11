Motor nog niet op toerental: Antwerp kan niet overtuigen en morst met de punten tegen Dender

Antwerp heeft de eerste wedstrijd na de laatste interlandbreak van 2024 niet kunnen winnen. Thuis ontving Antwerp Dender maar het vormpeil van voor de interlandbreak kwam niet terug. Dender kwam vroeg op voorsprong via Fila. Kerk kon pas in het slot gelijk maken.

De wedstrijd was nog niet goed en wel begonnen of Senne Lammens moest zich al tonen met een experimentele Antwerp-defensie voor zich. Fila had veel ruimte op rechts en werd aangespeeld door Scheidler. De Poolse wingback kruiste zijn schot maar botst op de vuisten van Lammens.

Op de daaropvolgende corner leek Lammens zich ook opnieuw als held op te werpen toen hij een kopbal nog kon pareren met de voet. De rebound van Fila van dichtbij was echter onhoudbaar voor Lammens waardoor Dender al vroeg op voorsprong kwam.

© photonews

Door die voorsprong trok Dender de muur op rond de eigen 16 wat de zaken voor Anwerp niet makkelijlk maakte. Na een kwartier was er een schotje van Janssen maar verder had Antwerp het heel lastig om gevaarlijk te zijn in het eigen stadion. Op het halfuur kreeg Ondrejka dan toch een beetje ruimte. Hij deed het niet met zijn kenmerkende verre plaatsbal maar wel een hard schot in de korte hoek maar Verrips lag opnieuw klaar.

Zonder wereldreddingen te moeten doen bewees Verrips meermaals een betrouwbaar sluitstuk te zijn. Al moest hij zich vlak na rust wel gewonnen geven op een plaatsbal van Ondrejka. Gelukkig voor hem ging het schot ook nipt over de doelmond en spatte de bal uiteen op de lat.

© photonews

© photonews

Het leek het begin te zijn van een tweede helft waarin Antwerp vol voor de aanval zou gaan maar het werd een lastige tweede helft voor de thuisploeg met heel wat oponthoud door de bezoekers en een dubbele muur waardoor ruimte vinden aartsmoeilijk was.

Naarmate de wedstrijd vorderde, kroop Antwerp dichter tegen de 16 van Dender. Uiteindelijk bracht het dan toch op. Na een subtiel lobpassje van Chery richting Bataille zette de rechtsachter de bal voor doel waar Kerk in twee tijden via de paal kon scoren. Ook na een (lange) VAR-check bleef het doelpunt staan.

© photonews

Antwerp rook bloed terwijl Dender helemaal niet meer over de middellijn raakte, iets dat voor de gelijkmaker nog wel eens lukte, vooral via Mohamed Berte. Het werden in het slot echter vooral net niet-kansjes voor Antwerp, Dender-doelman Verrips moest zich niet meer tonen.

Door het gelijkspel kan Antwerp zaterdag leider RC Genk opnieuw zien uitlopen in het klassement. Bovendien kan Club Brugge hen voorbij gaan. Onderaan is elk punt welkom voor Dender dat van plaats 12 naar plaats 9 stijgt.