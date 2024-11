🎥 Jonge fan beleeft magisch moment in kolkende Bosuil

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De vaderlandse competitie trekt zich na een kortte interlandbreak opnieuw op gang. De eerste wedstrijd van de speeldag werd op vrijdagavond gespeeld tussen Antwerp en Dender. Al viel het beste beeld misschien wel voor de partij te rapen.

De Bosuil verwelkomde de spelers door heel wat bengaals vuur én vuurwerk af te steken wanneer die het veld betraden. Dat vuurwerk ging nog even door tijdens de hymne van de Jupiler Pro League.

Vervolgens volgde naar goede gewoonte een symbolische aftrap, vaak gegeven door een sponsor. Ditmaal liet die sponsor zich afvaardigen door Tim Merlier, de Belgische kampioen wielrennen op de weg.

Merlier was niet alleen maar had ook enkele jonge kindjes bij. Die lieten het niet bij een simpele aftrap maar één ervan liep rechtstreeks naar het doel van Dender-doelman Michael Verrips. De blauwhemden van Dender lieten begaan, het Bosuilstadion stuwde de youngster naar doel en vierde uitbundig wanneer de bal in doel belandde.

Kortom, een avond om niet snel te vergeten voor de jonge voetbalfan. En het duurde ook niet lang voor de sfeer om sloeg in Deurne. Na amper twee minuten kwam Dender namelijk op voorsprong. Uiteindelijk speelde Antwerp 1-1 gelijk tegen Dender.