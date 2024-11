Spelverdeler Chery denkt al na over het grotere plaatje na gelijkspel en "baalt" om één bepaalde reden

Eén pre-assist, verder kwam Tjaronn Chery niet tegen Dender. Ook Antwerp kwam niet verder dan dat ene doelpunt waardoor het 1-1 gelijkspeelde tegen Dender. Een frustrerende avond voor de Great Old.

"Het zijn niet de leukste wedstrijden om te spelen. Sommige ploegen komen naar hier met een laag blok en willen enkel verdedigen", luidt de eenvoudige analyse van Tjaronn Chery na het gelijkspel tegen Dender. Al hadden de bezoekers wel reden om het blok laag te zetten, na 2 minuten kwamen de bezoekers namelijk al op voorsprong.

Slapen bij 0-1

"De coach had op voorhand al gezegd dat de stilstaande fases belangrijk zouden worden. Ze hebben 8 spelers die groter zijn dan 1 meter 90 dus we moesten scherp zijn. Dat het tegendoelpunt dan op een corner valt na 2 minuten... We staan daar gewoon te slapen", zucht Chery.

"Ze zullen altijd wel stilstaande fases krijgen in een wedstrijd maar we lieten het te makkelijk gebeuren. Omdat ze zo groot zijn, moet je er harder ingaan en het ze zo moeilijk mogelijk maken. Maar dat lukte in het begin niet", gaat hij verder.

Kloof

Voor de interlandbreak had Antwerp wat aan de achterstand op leider RC Genk gedaan doordat de Limburgers zwaar de boot in gingen tegen Union. Op dat elan wou de Great Old verder doen volgens Chery. "We wilden met een overwinning duk zette op de leider. Het is vooral balen dat dat niet gelukt is", verklapt hij zijn ambitie.

Antwerp kan dit weekend niet alleen leider RC Genk zien uitlopen maar ook zijn tweede plek in het klassement kwijtraken aan Club Brugge. "We probeerden nog te pushen voor de winning goal en met wat meer geluk viel de gelijkmaker al in de eerste helft, maar konden niet verder raken dan de 1-1", besluit hij.