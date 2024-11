Bataille legt uit waar het mis liep bij Antwerp na mager punt tegen Dender

Geen herlancering met de drie punten voor Antwerp tegen Dender. De Great Old bleef steken op een 1-1 gelijkspel en stond zelfs lang op achterstand tegen de promovendus.

"Waar het mis liep? In de eerste twee minuten", zuchtte Antwerp-verdediger Jelle Bataille na afloop van het gelijkspel tegen Dender. Want na amper twee minuten kwam Dender al op voorsprong. Eerst kon Lammens nog redding brengen op een poging van Fila, op de daaropvolgende corner was hij kansloos.

"Daarna konden ze hun geliefkoosde spel spelen met 9 achter de bal. We vonden maar moeilijk de ruimtes, het ging wat te traag", vat Bataille de eerste helft verder nog samen. In de tweede helft kwam er echter wel verandering in het spel van Antwerp.

Te geforceerd

"We gingen met drie achterin spelen en veranderden sneller van kant, lieten de bal meer het werk doen", analsyeert Bataille verder. "In de eerste helft probeerden we het net iets te veel te forceren", aldus Bataille.

"Hun eerste bal richting doel leverde meteen een corner op en daaruit scoren ze. Veel slechter kon de wedstrijd niet beginnen voor ons. De tweede helft was beter maar onze gelijkmaker viel te laat. Dat eerste kwartier moeten we snel doorspoelen en die tweede moeten we meenemen want die was wel nog oké", besluit hij.

© photonews

De blikken zullen snel naar volgende week gericht moeten worden. Op 1 december trekt Antwerp namelijk naar het Dudenpark voor de topper tegen Union. Een nieuwe misstap zou weleens een tuimeling in het klassement kunnen veroorzaken.