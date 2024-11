Met Schrijvers in een hoofdrol: OH Leuven raakt ook met mannetje meer niet voorbij Union SG

OH Leuven en Union SG hebben de supporters min of meer weten te verwennen in het King Power @ Den Dreef in Leuven. Siebe Schrijvers en Charles Vanhoutte waren de hoofdrolspelers in een vinnige wedstrijd zonder winnaar.

Vrijdag werd bij OH Leuven Oscar Garcia ontslagen. En dus kregen we tegen Union SG het debuut van Hans Somers als T1 bij de Leuvenaars. In zijn eerste en mogelijk ook enige opdracht als coach van OH Leuven koos hij voor Ricca, Schrijvers en Vlietinck in de basis.

Sébastien Pocognoli had na de knappe zege tegen leider KRC Genk geen redenen om te wisselen, maar hij zag na de opwarming Koki Machida alsnog uitvallen. Fedde Leysen mocht zo in de basis beginnen tegen zijn broer Kobe, doelman bij de thuisploeg.

Schrijvers met owngoal én doelpunt

Beide ploegen stonden in de stand amper drie punten van elkaar en dus konden de Leuvenaars een fantastische zaak doen met een overwinning, terwijl Union SG bij een overwinning wat uit de buik van het klassement kon komen.

En dus waren er in de eerste minuten meteen veel goede intenties. Leysen moest redden op een inzet van Promise David, ook de Leuvenaars kwamen een paar keer gretig opduiken in de buurt van Moris. Na tien minuten was het vervolgens Siebe Schrijvers die bij een voorzet vanop links zijn eigen doelman verschalkte.

Niemand schiet op met puntendeling

De kapitein zou een hoofdrol spelen in de hele wedstrijd, want iets voor de rust kon hij vanop de stip er 1-1 van maken voor de Leuvenaars na een fout van Vanhoutte op Ikwuemesi en in de tweede helft zou diezelfde Vanhoutte na een fout op Schrijvers een rode kaart krijgen.

De Leuvenaars kregen zo een halfuur om met een mannetje meer de bakens te gaan verzetten, maar dat lukte niet echt. Promise David had eerder zijn 1-2 al afgekeurd gezien vanwege een fout op de doelman. Het was wachten op iemand om de ban te breken, maar dat zou niet gebeuren. Met de puntendeling schiet ook niemand écht wat op.