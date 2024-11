Coach OH Leuven Hans Somers laat zich heel duidelijk uit over zijn toekomst bij de club

De uitspraken van Oscar Garcia over zijn spelers werden intern niet goed ontvangen. Het was de druppel die de emmer deed overlopen na ook al teleurstellende resultaten. En dus is er sinds vrijdag een derde trainersontslag in de Jupiler Pro League te noteren.

Hans Somers is de opvolger van Oscar Garcia. Hij moest dit weekend al meteen aan de bak tegen Union SG in een wedstrijd die toch vooral door zijn voorganger is voorbereid. Hans Somers was al eens T2 bij OH Leuven onder Marc Brys en nam nadien de honneurs waar bij KMSK Deinze in de Challenger Pro League, nu wordt hij T1 ad-interim bij de Leuvenaars. Geen langdurige opdracht Voor de wedstrijd liet hij al verstaan dat hij geen ambitie heeft om T1 te blijven bij OH Leuven. "Nee. Ik ga dat niet doen. Ik ben hier binnengekomen als Academy Manager en het is de bedoeling dat ik die taak zo snel mogelijk weer oppak." De coach herhaalde die boodschap nog een keertje na het gelijkspel tegen Union SG. "Ik doe het op zich ook wel graag om T1 te zijn", aldus Somers. Nog enkele dagen? "Ik heb zelfs nog met Pocognoli samengewerkt, maar geef mij toch maar de Academy op dit moment. Ik zal daar snel terug zijn, maar ga deze job doen zolang het nodig geacht wordt." In de wandelgangen klinkt het dat er tegen dinsdag of woensdag een oplossing moet zijn gevonden.