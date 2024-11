Technisch directeur OH Leuven laat zich uit over ontslag Garcia én mogelijke opvolger

Leuven heeft zich ietwat herpakt door zondagmiddag Union Saint-Gilloise op een gelijkspel te houden. De spelers moesten hun verantwoordelijkheid nemen na het plotse vertrek van Oscar Garcia. Die werd op vrijdag de laan uitgestuurd door de Leuvenaars.

Door zijn aanvallers openbaar streng te tackelen, verergerde Oscar Garcia het al aanwezige ongemak aan Den Dreef. Zijn directie en teamgenoten waren niet gecharmeerd van het gedrag van de coach.

Belang van de timing?

"Zulke verklaringen afleggen is verboden. Hij had gedeeltelijk gelijk, maar dat moet binnen de club blijven, waarover kan worden gediscussieerd. Maar plotseling gooide hij iedereen onder de bus. Ik heb met hem gesproken", aldus technisch directeur Gyorgy Csepregi na de match tegen Union SG.

Toch was Garcia donderdagavond nog steeds in functie en leek hij klaar om het team tegen Union te leiden. De beslissing viel pas vrijdagochtend, twee dagen voor de wedstrijd: "We hebben een keuze gemaakt en dit duidelijk gemaakt aan de raad van bestuur. We moesten echter een paar dagen wachten. Dat is de enige reden voor de timing."

Zoektocht naar nieuwe coach

"We spelen helemaal anders als we bij de laatste vier zitten dan wanneer we op de zesde plaats stonden met een paar extra punten. De mindset is compleet anders. De vorige coach realiseerde zich dat niet."

De enige oplossing om de koers te corrigeren was dus om Oscar Garcia te ontslaan. De Spaanse coach kwam vorig jaar zelf aan om een ​​schok teweeg te brengen, na een slechte start onder Marc Brys. Het team wist uiteindelijk op het laatste moment de playdowns te vermijden. Zal OH Leuvcen dit seizoen weer op het juiste spoor komen? Een nieuwe coach wordt dinsdag of woensdag verwacht.