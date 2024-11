Verrassend nieuws: Peter Vandenbempt weet van meer over ontslag van Oscar Garcia

Geen Oscar Garcia meer bij OH Leuven. De trainer werd vorige week aan de kant geschoven na uitlatingen in een interview.

OH Leuven gaf coach Oscar Garcia zijn ontslag. Er wordt aangenomen dat dit gaat na uitspraken over zijn spitsen, maar volgens analist Peter Vandenbempt lag er wat anders op tafel.

“Blijkbaar zou de club Oscar Garcia zijn zin gegeven hebben”, verrast Vandenbempt bij Sporza. “De coach gaf enkele weken geleden al aan dat hij naar Loedogorets in Bulgarije wilde vertrekken.”

De Spanjaard zou het niet naar zijn zin gehad hebben in Leuven en ons land, maar dat kan Vandenbempt maar heel moeilijk begrijpen.

“Als je naar Loedogorets wilt gaan, geef me dan toch maar Leuven. Maar de partijen vonden niet meteen een akkoord en Garcia bleef. Ondertussen heeft Loedogorets ook een andere trainer, dus is die ‘droombestemming’ geen optie meer.”

Voor de analist heeft OH Leuven in tussentijd dan ook heel wat punten laten liggen. “Eerst begon Garcia intern de spelers af te breken, daarna ook op televisie na de match tegen Dender. Van grote klasse getuigt dat ook niet.”

Volgens Vandenbempt had hij dit jaar trouwens veel minder te klagen dan vorig seizoen. Nu is het uitkijken wie de opvolger van Garcia wordt. “Ik hoop dat de volgende trainer niet meteen een buitenlander hoeft te zijn. Het kan nog wel even duren, want ook moederclub Leicester heeft zijn coach ontslagen.”