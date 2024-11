Anderlecht dendert in tumultueuze wedstrijd met 6-0 voorbij Gent, Buffalo's eindigden met negen en waren allesbehalve blij met arbitrage

Anderlecht pakt negen op negen en voor de Brusselaars nog belangrijker: het was eens tegen een topteam. Ze werden wel geholpen door een stevige portie geluk. De openingsgoal van Rits week af en bij de derde was er heel wat discussie over de tweede gele kaart voor Torunarigha.

Verrassend: geen Leander Dendoncker in de basis bij Anderlecht. Die is wel verlost van zijn enkelproblemen, maar ze willen hem geleidelijk aan brengen na toch weken geen match te hebben gespeeld. Bij Gent hield Wouter Vrancken vast aan de ploeg van voor de internationale break, dus ook zonder de herstelde Sven Kums.

Het begin van de match werd vooral gekenmerkt door de vele foute passes. Bij de lange ballen speelde de wind zijn rol, maar die over een meter of vijf... Zo gingen er wel meer dan een paar over de zijlijn bij beide ploegen. Veel gevaar was er dan ook niet te noteren.

Rits met zijn eerste voor Anderlecht

Gent speelde man-op-man over het hele veld en dat maakte de opbouw bij Anderlecht ingewikkeld. Er werd veel op de counter gespeeld, wat hen ook het beste ligt. Maar soms heb je dus een stevige portie geluk nodig.

Onder het motto: wie niet waagt niet wint, editie Mats Rits. De middenvelder staat nu niet bepaald gekend om zijn afstandsschoten, maar toen de bal voor zijn voeten viel en er niemand op hem afkwam, wou hij het wel eens proberen. Tegen Watanabe en zo Roef op het verkeerde been: 1-0.

Zijn eerste goal in paars-witte loondienst, wat ook wel opvallend is. Gent had echter veelal het betere van het spel. Een schot van Delorge werd vijf minuten later door een alweer uitstekende Coosemans uit zijn hoek geduwd. En vanaf dan... was het al Anderlecht wat de klok sloeg.

Tweede geel Torunarigha terecht? Dolberg trekt er zich niks van aan

Ineens lukte alles. De tweede goal was een mooie combinatie tussen de drie beste mannen op het veld. Sardella naar Stroeykens, Stroeykens naar Dolberg en Dolberg naar Edozie: 2-0, allemaal zuiver. En Torunarigha maakte het zijn ploeg nog wat moeilijker.

© photonews

Edozie snelde de hele Gentse verdediging voorbij, maar diegene die de fout maakte, was ook diegene die al geel had. Al was het discutabel of het wel fout was en überhaupt geel verdiende. Gent met tien. Uit de vrije trap die erop volgde, knalde Dolberg de 3-0 tegen de netten. Wel speciaal dat Gent twee muurtjes opstelde met een gat tussen. Precies om de Deen uit te nodigen om er tussen te schieten.

Dolberg ineens scoremachine

Bij Gent was men niet blij met scheidsrechter Lothar D'Hondt. Die tweede gele voor Torunarigha en eerder was er ook al een trekfout van Coosemans op Dean. Al was dat buiten de zestien en leek er niet echt veel aan de hand op de beelden.

En dat werd er niet beter op toen ook nog Samoise rood kreeg nadat hij Leoni judogewijs in de dug out van paars-wit had geslingerd. Rood, maar D'Hondt had het beter laten passeren. Even later scoorde Kasper Dolberg zijn tiende goal in vier wedstrijden. Fantastisch afgewerkt, maar er was natuurlijk nog amper sprake van een wedstrijd.

En invaller Kums deed ook nog iets vreemd: hij kopte keihard naar zijn eigen doel en via Mitrovic verdween de 5-0 in doel. Amuzu maakte er zelfs nog 6-0 van. Een avond om snel te vergeten voor Gent. Het Lotto Park daarentegen kon nog eens dansen op de banken.