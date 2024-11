'Reden bekend waarom Sardella tijdens de rust vervangen werd'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kersvers Rode Duivel Killian Sardella speelde slechts 45 minuten mee met RSC Anderlecht. Hij bleef na de rust in de kleedkamers.

Geen Killian Sardella meer in het team van David Hubert, na de rust tegen KAA Gent. Hij bleef in de kleedkamer en werd vervangen door Thomas Foket.

Het was eventjes opkijken voor de fans van Anderlecht, dat Sardella aan de kant bleef tijdens de tweede helft. Maar daar is een uitleg voor, zo klinkt het.

La Dernière Heure laat weten dat de speler van paarswit geblesseerd geraakte in de eerste helft. Hij liep een enkelblessure op en was niet meer in staat om verder te spelen.

Dat zou gebeurd zijn in duel met Archie Brown van KAA Gent. Sardella speelde nog de eerste helft uit, maar bleef wijselijk binnen na de pauze.

Sardella maakte tijdens de voorbije interlandbreak zijn debuut bij de Rode Duivels. Hij mocht in het absolute slot invallen tegen Israël.