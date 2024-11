Killian Sardella openlijk over kritiek en slechtere periodes bij Anderlecht: "Ik heb veel geleden"

Wanneer het publiek een speler niet mag, is het vaak erg moeilijk voor hem om terug te vechten. Maar door hard te werken heeft Killian Sardella het gefluit in het Lotto Park weten om te zetten in applaus.

Op 22-jarige leeftijd heeft Killian Sardella al heel wat beleefd bij Anderlecht. Toen hij net 17 jaar was, werd hij door Vincent Kompany opgepikt. Een tijd waar hij met emotie aan terugdenkt op de set van La Tribune.

"Het was een beetje een vergiftigd geschenk. Het is niet gemakkelijk om binnen te komen op een moment dat het team niet draaide, met een nieuwe coach, nieuwe leiders, een nieuw systeem, maar ik heb nergens spijt van. Ik kan Vincent Kompany alleen maar bedanken om me op dat moment te lanceren. Het heeft me geholpen om karakter te vormen, moeilijke dingen te beleven, zeker, maar het heeft ervoor gezorgd dat ik nu klaar ben voor alles", legt Sardella uit.

"Ik heb veel geleden... de kritiek in de media, de kranten, het gefluit van het publiek. Het was moeilijk", onthult Sardella nog. "Als ik dat zie, denk ik dat ik van ver ben gekomen en heb ik veel vooruitgang geboekt. Ik heb veel geleerd dankzij dit alles", vervolgt hij.

Voordat hij verder gaat: "Het heeft me een mentale weerbaarheid gegeven. Mede hierdoor ben ik vandaag waar ik ben. Hoe kom je uit deze negatieve spiraal? Ik had het geluk om heel goed omringd te zijn door familie, naasten maar ook door het personeel. Ze hebben me veel geholpen bij de club."

Hij is vandaag opgelucht dat hij uit deze moeilijke periode is gekomen: "Ik heb pieken en dalen gekend, vooral in het begin van mijn carrière met deze eerste drie moeilijke jaren, er waren ook blessures."