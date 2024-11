Olivier Deschacht is enorm onder de indruk van deze Anderlecht-speler: "Een nachtmerrie voor de verdedigers"

Kasper Dolberg is de man van het moment bij Anderlecht. De spits scoorde maar liefst 10 doelpunten in de laatste vijf wedstrijden bij paars-wit.

Anderlecht won zondag met 6-0 van KAA Gent. Het gaat goed bij paars-wit, dat voor de interlandbreak ook al met 0-5 won van Cercle Brugge.

Er zijn dan natuurlijk ook serieuze uitblinkers bij. Zo maakt Kasper Dolberg bijzonder veel indruk op dit moment. Hij was in de laatste vijf wedstrijden goed voor maar liefst 10 doelpunten.

Oliver Deschacht haalt de loftrompet al even boven. "Dat hij kon voetballen wisten we, maar nu zien we ook wat vertrouwen met een speler doet. In mijn ogen is er niet één aspect waar Dolberg écht in uitblinkt, maar het is zijn totaalpakket wat hem zo goed maakt", vertelde hij volgens Het Laatste Nieuws.

De verdediger met meer dan 600 wedstrijden op zijn teller voor paars-wit merkt deeltjes van zijn ex-ploegmaats op bij Dolberg. "Ik zie er de vinnigheid van een Matías Suárez in, maar die was dan weer sterker één tegen één. Hij heeft de ‘touch’ van Frutos, maar die was dan misschien nog meer killer in de box."

"Jestrovic was dodelijk efficiënt, maar soms afwezig in het samenspel. Dolberg kaatst nog beter dan Mbokani, maar Dieu was sterker. Hoewel Dolberg tegen AA Gent ook indrukwekkend was met de rug naar doel. Omdat hij de bal zo zuiver kan kaatsen is hij een nachtmerrie voor verdedigers. Daaraan zie je dat hij uit de Ajax-school komt. Dolberg scoort niet alleen, hij maakt de rest ook beter", besluit Deschacht.