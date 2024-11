Ref Anderlecht-Gent helemaal afgemaakt voor drie fouten: "Je zal het maar voorhebben als Referee Department..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht won met 6-0 van KAA Gent. Die riante overwinning verdween echter achter de kritiek op de scheidsrechter van dienst.

De wedstrijd tussen RSC Anderlecht en KAA Gent stond bol van de discutabele scheidsrechterlijke beslissingen. Wouter Vrancken schreeuwde achteraf moord en brand.

Ex-ref Tim Pots is niet mals. Voor hem ging scheidsrechter Lothar D’Hondt maar liefst drie keer in de fout. “Je zal het maar voorhebben als Referee Department…”, klinkt het.

Het zat voor KAA Gent wel heel erg tegen. Twee owngoals, twee rode kaarten. Dat kan eens gebeuren, maar voor Wouter Vrancken kwam het allemaal in één match. Op Anderlecht dan nog.

Het begon met het tweede geel van Torunarigha. “Torunarigha had geen tweede gele kaart moeten krijgen in die fase. Maar hij maakt iets daarvoor wél een fout waar een tweede geel had gekund”, klinkt het.

“De scheids zal gedacht hebben: ‘Potverdorie, hij had er moeten afliggen. Dan ga je die speler automatisch meer in de gaten houden. Dan ga je overcompenseren.”

Ook over de fout van Coosemans moet Pots niet lang twijfelen. “Die is duidelijk, maar geen rode kaart. Dean stond met de rug naar doel en er staat nog een verdediger die mogelijks kon ingrijpen achter de doelman.”

In het slot moest KAA Gent nog met negen man verder, na rood voor Matisse Samoise. “Een overdreven rode kaart”, aldus Pots. “Hij deed niets met buitensporige kracht, duwde hem ook niet in het gezicht.”