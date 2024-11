Wouter Vrancken gaat helemaal los over arbitrage na "absurde match" tegen Anderlecht: "Niks aan te merken op mijn team, het was gewoon de ref"

Het was wel te verwachten. Na de match ging Wouter Vrancken, duidelijk overstuur, vol door op de arbitrage tijdens Anderlecht-Gent. De monoloog van Vrancken was duidelijk en scheidsrechter Lothar D'Hondt kreeg de volle laag.

"Ik zou graag beginnen met de eerste 40 minuten die wel goed waren. We hadden alles onder controle. Het enige wat ontbrak was de vrije ruimtes vinden. Na die ongelukkige openingsgoal zeiden we tegen elkaar op de bank: 'als het zo blijft kunnen we wel bijstellen bij de rust. Dan komt het hier wel goed'."

En dan het moment dat Torunarigha zijn tweede geel kreeg. "Het begon eigenlijk met die fase in minuut 38 in dat duel tussen Colin en Max. Als er iemand met rood van het veld moest, was het Coosemans. Ok, Zanka was misschien nog in de buurt waardoor het geel zou kunnen zijn. Maar het is toch fout?"

"Maar die tweede? Torunarigha tikt gewoon de bal weg en krijgt daarvoor een tweede geel. Tegenwoordig mag je 20 minuten na de match overleg hebben met de scheidsrechter. Ik ben met mijn laptop naar hem toe gegaan en hem die fase laten zien."

Hij beweert dat hij het niet zag? Hoe kan je geel geven voor iets dat je niet gezien hebt?

"Hij beweert dat hij het niet gezien heeft, maar hij geeft wel een tweede geel voor iets dat hij niet gezien heeft? En dan zegt hij tegen mij 'als je het beeld waarop de speler de bal raakt even wegdenkt'. Euh, daar gaat het toch over hé? Ik heb hem gevraagd of hij het fout vindt of niet en dan zei hij dat hij de beelden nog moest analyseren."

"En over die fase met Colin zei hij dan weer dat het te licht was. Hij trekt Max overduidelijk uit evenwicht. Het is simpel: dat is altijd fout. Het had een leuke, mooie match kunnen worden, maar dit was absurd. En ik kan mijn spelers niets verwijten. Het was enkel de ref."

Vrancken was deze week nog op de Referee Meeting. "In mijn groepje met refs had ik nog gezegd dat het eigenlijk wel goed is dit seizoen. Dat er minder discussies zijn en dat ik minder frustraties naar de refs toe had. En dan krijg je zo'n match... Volgende keer ga ik me ook niet meer aanmelden daarvoor. Ik had beter drie-vier uur met mijn ploeg gewerkt in plaats van daar in Tubeke te zijn."