Vandenbempt vindt dat Vrancken woorden moet terugnemen: "Enkel daarover heeft hij gelijk"

Wouter Vrancken was niet te spreken na het duel tegen Anderlecht. De scheidsrechter heeft volgens de trainer van KAA Gent de uitslag van de wedstrijd bepaald.

De 6-0-overwinning van RSC Anderlecht werd overschaduwd door enkele dubieuze scheidsrechterlijke beslissingen. Wouter Vrancken kon er achteraf niet mee lachen. “De grote onvrede kan ik begrijpen, maar zijn uitspraak is te zwart-wit”, weerlegt Peter Vandenbempt de forse kritiek bij Sporza.

“Enkel de onterechte uitsluiting van Torunarigha heeft rechtstreeks een invloed op het resultaat. 2-0 met elf of 3-0 met z'n tienen, dat scheelt”, aldus Vandenbempt.

De fase met doelman Colin Coosemans heeft een veel minder groot effect op de wedstrijd. “De fout was natuurlijk overduidelijk, de rode kaart ook weer niet. Meer dan een vrije trap zou het ook niet geweest zijn.”

Tot slot was er nog de rode kaart voor Samoise in het slot van de wedstrijd. Ook die bepaalde de wedstrijd niet. “De scheidsrechter had het diplomatischer kunnen aanpakken, maar het blijft wel natrappen.”

Vandenbempt ziet dus maar 1 foute beslissing en geen 3 zoals Vrancken beweert. “Waar Vrancken wel gelijk in heeft: als hij na de wedstrijd met de beelden naar D'Hondt gaat, moet de ref gewoon zijn fout kunnen toegeven. Daarmee creëer je ook begrip en goodwill bij coach en spelers.”