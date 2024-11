Philippe Albert heeft eigen kijk op Anderlecht-Gent: "Rood voor Coosemans?"

RSC Anderlecht won zondag met 6-0 van KAA Gent. Achteraf waren niet de goals, maar de scheidsrechter het grootste gespreksonderwerp.

RSC Anderlecht pakte een vrij eenvoudige overwinning tegen KAA Gent, al stond de wedstrijd toch wel bol van enkele opmerkelijke incidenten.

Het was genieten van hoe Kasper Dolberg zijn ploeg aan de overwinning hielp. Voor Philippe Albert is de Deen stukken beter dan andere toppers uit de competitie.

Voor de analist was het wel duidelijk wie de grote schuldige was voor de nederlaag van de Buffalo’s tegen RSC Anderlecht. En dat was niet de scheidsrechter, zoals velen denken in het Gentse kamp.

“De schuldige voor de nederlaag was Wouter Vrancken, die een nerveuze Torunarigha na zijn eerste gele kaart van het veld had moeten halen”, zegt Albert heel erg duidelijk bij La Capitale.

De opvallende fase met de doelman van Anderlecht bracht Albert ook ter sprake. “Coosemans verdiende geen rood, maar wel geel en een vrije trap. Maar de scheidsrechter floot niet eens...”