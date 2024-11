Coosemans geeft zijn visie over 'trekfout' op Max Dean: "Nooit een overtreding"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Gent-fans stonden tijdens de match op hun achterste poten nadat Colin Coosemans niet bestraft werd na een duel met Max Dean. Zij vonden dat de doelman van Anderlecht rood had moeten krijgen. Hij gaf daarover zijn visie.

Coosemans maakte een verkeerde controle met de Gentse spits in de buurt. Die leek aan de bal te geraken, maar Coosemans hield hem even vast bij het shirt. De situatie was ontmijnd voor Anderlecht, maar Dean maakte veel misbaar.

Op de beelden is te zien dat Coosemans hem even vasthield buiten de zestien. "Ik hield hem een tiende van een seconde vast", aldus de doelman achteraf. "Dat was veel te licht voor een overtreding."

De interviewer van DAZN vroeg hem ook nog of hij dezelfde mening zou hebben als het op hem zou gebeurd zijn. "Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is nooit fout. Ik zou het op mij ook geen overtreding vinden."

De 6-0-zege deed uiteraard wel deugd. "Zeker omdat we nu bewijzen dat we in een topwedstrijd ook dit resultaat kunnen neerzetten. De eerste 20 minuten waren ze onze evenknie en kwamen ze er een paar keer gevaarlijk uit."

"Maar het kwartje viel onze kant op. Door de rode kaart van Torunarigha werd het voor ons wel een pak makkelijker, dat moeten we toegeven. Welke goal ik de mooiste vond? Het is kiezen tussen de eerste en tweede van Dolberg. Maar dan toch de tweede", zei hij met een knipoog.