Verdiende Coosemans rood of niet? Scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot velt duidelijk oordeel

Colin Coosemans beging zondag een trekfout op Max Dean, maar ref Lothar D'Hondt zag er geen graten in. Volgens scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot had hij geel moeten geven.

Heel veel spektakel in het Lotto Park op zondag. Daar won Anderlecht met 6-0 van KAA Gent, al waren de bezoekers vooral niet te spreken over de scheidsrechter.

Na de ferme overwinning van paars-wit ging het na afloop toch vooral over beslissingen van de arbitrage. Zo trok doelman Colin Coosemans bijvoorbeeld aan het truitje van Gent-spits Max Dean waarvoor de keeper niet bestraft werd.

Na afloop was Gent-trainer Wouter Vrancken dan ook niet te spreken over de arbitrage. "Ik kan zijn reactie begrijpen", klinkt het daags nadien bij scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot in Under Review.

"Ik zou hier ook liever een bestraffing hebben gezien. Het trekken aan het shirt is duidelijk. Het is een antisportieve actie. Sommigen vroegen om rood, maar we gaan voor geel", gaat hij verder.

"Waarom? Omdat we de aanvaller zien die ronddraait en met de rug naar doel komt te staan. We zien ook nog Théo Leoni, die in de fase had kunnen betrokken geraken. Dus elementen die erop wijzen dat het geen duidelijk doelkans was. We moeten ons hier dus beperken tot een gele kaart", besluit Lardot.