Coosemans en Torunarigha: Vanhaezebrouck reageert heel erg duidelijk op cruciale fases

RSC Anderlecht stond aan de rust al 3-0 op voorsprong tegen KAA Gent. Al had dat best anders kunnen en misschien wel moeten lopen.

RSC Anderlecht won met duidelijke 6-0-cijfers van KAA Gent, al werd dat mooie resultaat wel overschaduwd door enkele vreemde scheidsrechterlijke beslissingen.

Alles begon met de trekfout van Colin Coosemans op Max Dean. Voor de doelman van RSC Anderlecht was dit nooit fout, maar daar dachten de Gentse supporters anders over.

En ook Hein Vanhaezebrouck is die mening toegedaan. “Cruciaal is dat”, zegt de analist en ex-trainer van de Buffalo’s bij DAZN. “Dit is altijd een fout. Als dit al geen fout meer is. Dean heeft gelijk.”

En dan wordt het nog een potje erger voor KAA Gent. Torunarigha krijgt een discutabele tweede gele kaart na een fout op Edozie.

“Dit is nooit een fout”, reageert Vanhaezebrouck op de beelden. “Want Torunarigha speelt eerst de bal en dan raakt hij die voet ook. Maar hij speelt eerst die bal weg. Ik vind niet dat je hiervoor een tweede gele kaart kunt geven.”

“De scheidsrechter speelt vandaag wel een rol hé”, gaat Vanhaezebrouck verder. “Het is een goede scheidsrechter, maar vandaag niet.”