Samoise laat in duidelijke bewoordingen weten wat hij vond van de ref

Na de 6-0 nederlaag tegen Anderlecht en twee rode kaarten zat de frustratie bij de Gentse spelers diep. Vooral Matisse Samoise uitte zijn ongenoegen over de arbitrage.

Samoise werd in de slotfase uitgesloten na een incident met Théo Leoni aan de dug out van Anderlecht. “Ik heb de beelden bekeken en zie nergens een duidelijke trapbeweging", zei Samoise over de fase die leidde tot zijn rode kaart.

“Misschien kun je er een fout voor fluiten, maar dit rechtvaardigt absoluut geen tussenkomst van de VAR. Ik wist al hoe laat het was toen de scheids naar het scherm werd geroepen. Dit voelt gewoon onrechtvaardig.”

Volgens Samoise zat het onheil al vroeger in de wedstrijd. “De eerste rode kaart was onterecht en zij hadden ook rood moeten krijgen. Toen hun doelman Max Dean neerhaalde, werd er niets gegeven. Als je het optelt, zijn we op drie momenten benadeeld. Het voelt alsof we zijn bestolen.”

Ook de houding van scheidsrechter Lothar D’hondt tijdens de wedstrijd zette kwaad bloed. “Na rust vertelden we hem dat de rode kaart van Torunarigha onterecht was omdat het een balactie was. Maar hij lachte ons gewoon weg, cynisch. Dat is nergens voor nodig", vervolgde Samoise.

Ondanks de frustratie wil Gent snel vooruitkijken. “Ik ben niet hier om mijn gal nog meer te spuien, anders riskeer ik een zwaardere straf", besloot Samoise. “We moeten de focus nu verleggen naar donderdag en proberen dit snel achter ons te laten.”