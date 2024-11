Waar elke Anderlecht-fan voor vreest nu... En toch hoeven ze niet zo ongerust te zijn: "Zo zien wij hem elke dag"

Het Park heeft weer een Prins, dat moge duidelijk zijn. In de traditie van de meest technische spelers die er ooit rondliepen heeft Kasper Dolberg de harten van alle supporters veroverd. Maar over de spits wordt gezegd dat hij in januari wel eens zou kunnen vertrekken. Wij legden ons oor te luister.

Het was Brian Riemer die vorige week de kat de bel aanbond door te zeggen "dat het hem zou verbazen indien Dolberg na januari nog bij Anderlecht speelt". De Deense bondscoach en ex-coach van Anderlecht sprak voor eigen rekening, want hij kan een Dolberg die bij een Europese topclub speelt wel goed gebruiken.

Maar of de woorden van Riemer veel invloed hebben op de spits betwijfelen we. Tegen Servië stond Dolberg in de basis en kreeg hij... geen enkele kans om te schieten. Onder Brian Riemer scoorde hij één keer in acht wedstrijden dit seizoen, onder David Hubert 13 keer in 13 wedstrijden.

Dolberg voelt zich voor het eerst sinds lang gewoon heel goed

Dolberg heeft nooit kritiek geuit op Riemer, maar het ijskonijn laat zijn emoties nooit echt naar buiten vloeien. Al wisten ze in Neerpede dat hij niet gelukkig was op dat eenzaam eiland daar vooraan. Hubert veranderde dat door Mario Stroeykens - en die profiteert daar ook van - hoger te plaatsen. En veel beweging rond hem te creëren.

Na zijn tweede goal tegen Gent juichte hij zowaar uitbundig voor zijn doen. Een spits met die statistieken komt inderdaad in het vizier van veel buitenlandse clubs, maar... Het is ook wat Dolberg wil voor zijn carrière en zijn leven. En momenteel wil hij gewoon stabiliteit.

Nice, Hoffenheim en Sevilla, daar voelde hij zich niet goed. In Brussel wel. Binnen de club zien ze dat hij zich in Brussel gewoon goed voelt. Hij heeft een mooi appartement waar zijn éénjarige tweeling gedijt. Binnen de muren van Neerpede is hij gewoon een joviale jongen: "Dat jullie hem zagen juichen, dat is hoe wij hem elke dag zien", zei Mats Rits gisteren. "Hij ligt heel goed in de groep hoor."

Dolberg wil niet weer één van de hoop worden

Mauves Army riep zijn naam tot hij voor hen kwam staan na de match. Zelfs Dolberg is daar niet ongevoelig voor. Hij weet dat hij bij een andere club zich weer zal moeten bewijzen. En bij Anderlecht weten ze dat geld ook niet alles is. Dolberg verkopen in januari zit niet in de plannen. Ook al is hij momenteel de man die het meeste geld kan opbrengen samen met Stroeykens.

"Ik heb al met veel spitsen samengespeeld, maar Kasper is iets anders hoor. Hoe hij afwerkt, ook op training, dat heb ik zelden gezien. Dat is gewoon geweldig", onderstreepte Rits nog het belang van de Deen. Of hij zijn contract tot 2027 gaat uitdienen, dat is twijfelachtig.

Maar vooraanstaande stemmen binnen Neerpede bevestigen ook dat hij nog nooit over een vertrek gesproken heeft. Dolberg is een man waarrond je een ploeg kan bouwen. Olivier Renard zijnde moet je maar eens een vervanger vinden...

Dolberg is een trouwe jongen, een man met principes. Hij weet ook dat als hij Anderlecht in januari verlaat, het kaartenhuisje in elkaar kan stuiken. Dat hij zo belangrijk is, speelt natuurlijk ook mee. Enig ego is hem niet vreemd hoor. Anderlecht verlaten om weer ergens één van de hoop te worden, dat is niet zijn plan.