Vanhaezebrouck kan voorstel alleen maar toejuichen: "Dat zou mogelijk moeten zijn"

Het was niet bepaald een topweekend voor de Belgische scheidsrechters. Het pleidooi voor videocalls blijft dan ook levendig.

Hein Vanhaezebrouck was voor DAZN als analist aanwezig op de wedstrijd tussen RSC Anderlecht en zijn ex-ploeg KAA Gent. Daarin waren enkele dubieuze beslissingen van de scheidsrechters.

“De tweede gele kaart van Torunarigha is een fout van de scheidsrechter”, vertelt Vanhaezebrouck aan Het Nieuwsblad.

Maar ingrijpen was niet mogelijk. “De VAR mag daar niet tussenbeide komen omdat het slechts geel is. Dat zou toch eens herbekeken moeten worden door de leiding van de arbitrage wereldwijd.”

Vanhaezebrouck vindt dat het wel degelijk mogelijk zou moeten zijn, zeker als het achteraf een foute beslissing blijkt te zijn zoals nu bij Torunarigha. “Net omdat het zo bepalend is voor een wedstrijd.”

“Ik las dat ze ergens zouden experimenteren met een videocall per ploeg, zoals in het hockey. Waarbij ploegen recht hebben op één call, om de VAR erbij te roepen, die geldig blijft als ze het bij het rechte eind hebben.” In Anderlecht-KAA Gent zou dat zijn nut alvast hebben bewezen.