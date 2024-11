Vanhaezebrouck spreekt klare taal over rode kaart van Samoise

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent eindigde de match tegen RSC Anderlecht met negen spelers. Zowel Torunarigha als Samoise werden met rood van het veld gestuurd.

In de eerste helft werd Torunarigha uitgesloten door Lothar D’Hondt na twee gele kaarten. Een onterechte beslissing, zo liet Hein Vanhaezebrouck tijdens de rust al weten.

Op het einde van de wedstrijd moesten de Buffalo’s nog met zijn negenen verder, nadat ook Matisse Samoise rood kreeg omwille van een fout op Theo Leoni aan de zijlijn.

Hij kreeg rood, na tussenkomst van de VAR. Samoise kon zijn ogen niet geloven toen hij rood kreeg. Hein Vanhaezebrouck spreekt ook over deze fase klare taal.

“Voor mij was dit heel, heel weinig, eerlijk gezegd”, klinkt het op DAZN. “Er is een tikje, het is niet slim van Samoise, hij mag het zeker voor zijn eigen rekening nemen.”

“Hij had al geel, wat mij betreft weet hij dat hij hier een tweede geel kan pakken, maar toch geen direct rood, sorry, dit vind ik er echt wel over. Er zijn zoveel contacten op een wedstrijd die veel zwaarder zijn.”