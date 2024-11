Topschutter Dolberg héél verbaasd over hoe Gent het aanpakte bij zijn vrije trap: "Ik twijfelde eigenlijk, maar toen ik dat zag..."

Kasper Dolberg is nu alleen topschutter van de Jupiler Pro League na zijn twee goals tegen Gent. De Deen scoort tegenwoordig met de ogen dicht. En is blijkbaar ook een vrijetrapspecialist geworden.

Tien doelpunten in zijn laatste vijf wedstrijden... Nog nooit was Dolberg zo efficiënt. Dat hij nu ook op bepaalde plaatsen de vrije trappen mag nemen, helpt natuurlijk wel. Zeker als hij ze zo fantastisch tegen de netten trapt. Deze keer tegen 112 km/u. Tegen Kortrijk was het nog 117 km/u.

"Ik train niet vaak op vrije trappen, dit was pas de tweede keer dat ik er één nam", vertelde Dolberg na afloop. "Ik heb nooit ergens gespeeld waar ik de vaste vrijschopnemer was. Eerst twijfelde ik en wou het overlaten aan Anders (Dreyer). Maar toen ik de muur zag staan, was er te veel ruimte om het niet te proberen. Dat tweede muurtje dekte eigenlijk niets. Het voelde goed om die kans te nemen."

Ook zijn tweede goal, een technische knaller, was een pareltje. "Het was geen perfecte touch, maar de afwerking was wel goed. Zoiets voelt fantastisch. Over de wedstrijd zelf: de rode kaarten en de goals hebben alles veranderd. De eerste twintig minuten waren niet onze beste, maar we deden wat we moesten doen. Tegen tien man is het altijd een beetje raar, maar we hebben het vertrouwen uit deze 6-0-zege opgepikt en hopen dit door te trekken."

Met zijn twee goals staat Dolberg nu alleen bovenaan de topschutterslijst. Toch blijft hij nuchter. "Dat ik topscorer ben? Cool, maar het is niet het belangrijkste. Ik was al gedeeld topschutter, dus dacht wel dat ik bovenaan kon staan. Maar wat echt telt, is blijven scoren en blijven winnen met het team."

Dolberg kijkt met verbazing naar zijn huidige vorm. "Ik geloof altijd in wat ik doe en de beslissingen die ik maak. Misschien geloof ik nu nog net iets meer. Dit soort periodes zijn moeilijk te verklaren, maar ik geniet ervan. Of ik ooit zo’n periode heb gehad? Nee, ik denk het niet. Hoe lang ik dit kan volhouden? Dat kan niemand zeggen, maar ik hoop dat het nog even blijft duren."