Geen Augustinsson tegen KAA Gent, terwijl hij zou spelen: Dit is er aan de hand

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ludwig Augustinsson zou tegen KAA Gent zijn wederoptreden maken. Maar zover kwam het echter niet voor de Zweed.

Het is nog geen aangenaam seizoen geweest voor Ludwig Augustinsson bij RSC Anderlecht. Hij blijft met pech af te rekenen krijgen.

Eerst was er een hersenschudding, daarna een blessure aan de knie en nu zit hij met last aan de ribben weer aan de kant. Onderzoeken zullen vandaag moeten uitwijzen hoelang hij afwezig is.

Nochtans was het de bedoeling dat de Zweedse linksback tegen KAA Gent zondag zijn comeback zou maken, maar zover kwam het dus niet.

Het liep voor Augustinsson fout op de afsluitende training van zaterdagmiddag. In een duel raakte hij geblesseerd aan de ribben, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Sinds midden september speelde Augustinsson amper drie minuten mee met RSC Anderlecht. Een stevige domper voor de speler, maar ook voor het team.