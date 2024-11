Fans Anderlecht keken verbaasd op: paars-wit voerde "sensibiliseringsactie" door en waarschuwt supporters

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De supporters die via de T1 van Anderlecht moesten binnenkomen, keken wellicht wat verbaasd op zondag. Het duurde wat langer om binnen te komen, want iedereen moest naast zijn ticket ook zijn identiteitskaart laten controleren.

Anderlecht wou daarmee de fans waarschuwen: er zal in de toekomst regelmatig strenger gecontroleerd worden. Iemand die met een ticket dat niet op zijn naam staat, probeert binnen te komen, kan geweigerd worden.

Sinds de zomer van 2023 zegt de voetbalwet immers dat elk ticket op naam moet staan van de persoon die het stadion betreedt. "Het ging om een sensibiliseringsactie", legt Mathias Declercq, hoofd communicatie van Sporting Anderlecht, uit.

"Sinds 2023 moet de naam op een ticket overeenkomen met de naam op de identiteitskaart. Het doel is te voorkomen dat personen die niet welkom zijn, zoals stadionverboden, onze tribunes betreden."

"Jarenlang voerde het Belgische voetbal een beleid van tolerantie, maar controles door Binnenlandse Zaken zijn mogelijk. Bij overtredingen zouden de boetes voor de club en supporters aanzienlijk zijn. Met deze actie wilden we onze fans waarschuwen."

Ticket doorgeven? Daar zijn oplossingen voor

Meteen kregen we ook de vraag van ongeruste fans die wel meer eens met een ticket van een vriend die niet naar de match kan naar het stadion komen. Maar daar zijn oplossingen voor. "Supporters kunnen online de naam wijzigen van degene die naar de wedstrijd gaat", aldus Declercq.

"Daarnaast hebben we het 'RSCA resale'-systeem waarmee abonnees hun plaats kunnen doorverkopen als ze zelf niet aanwezig kunnen zijn. Ook de 'Mauve ID', verplicht voor iedereen die een wedstrijd wil bijwonen, is een hulpmiddel."

Om duidelijk te zijn: u vergeet dus best uw identiteitskaart niet, want binnenkort kunnen ook de andere tribunes gecontroleerd worden. Ook bij andere clubs kunnen die maatregelen genomen worden, want Binnenlandse Zaken zal harder gaan optreden tegen overtredingen.