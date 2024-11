Jonathan Lardot heeft zeer duidelijke mening over rode kaart van Torunarigha na tackle op de bal en geeft Gent-verdediger zelfs mooi compliment

Jordan Torunarigha pakte tegen Anderlecht zijn tweede gele kaart voor een tackle op de bal. Bij Under Review legt Jonathan Lardot uit dat hij hiervoor geen kaart verdiende. Torunarigha kreeg zelfs complimenten.

KAA Gent verloor zondagavond met 6-0 van Anderlecht. Zware cijfers, maar het feit dat de Buffalo's met negen eindigden zal er ongetwijfeld ook iets mee te maken hebben gehad.

Alleen had dit heel anders kunnen lopen... Scheidsrechter Lothar D'Hondt stuurde Jordan Torunarigha namelijk van het veld met een tweede gele kaart, nadat die een tackle deed op de bal.

Na afloop was er veel ongeloof langs de kant van Gent. Coach Wouter Vrancken en enkele spelers waren duidelijk niet goed gezind met hoe de wedstrijd werd geleid.

In Under Review heeft Jonathan Lardot de fase van Torunarigha besproken. Hij is van mening dat de ref hier geen tweede gele kaart had moeten geven.

"Om terug te komen op het protocol van de VAR: in het geval van een tweede gele kaart kan de VAR niet tussenkomen. Zelfs bij rood kan die niet tussenkomen. Behalve in de 16 en er kan sprake zijn van een penalty. Dan kan hij tussenkomen. Maar hier is het buiten de grote rechthoek, dus zal er geen interventie zijn", begint hij.

"En als we de fase analyseren, zien we dat het een knappe defensieve tackle is", geeft hij de Gentse verdediger zelfs een compliment. "We zien dat de bal van richting verandert. We zien dat de Gentse verdediger de bal speelt. Daarna is er wel contact, maar de tackle was heel goed uitgevoerd. Ik vind niet dat er gefloten moest worden."